Гончаренко: Джику и Ву — не самый плохой вариант защитников для «Спартака» за 10 лет

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказал мнение о паре центральных защитников московского «Спартака» Александере Джику и Кристофере Ву.

«Мне кажется, не самый плохой вариант центральных защитников для «Спартака», которые были лет за 10 последних», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 31-летний Александер Джику провёл девять матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.

24-летний Кристофер Ву сыграл восемь матчей в чемпионате России и пять — в Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.