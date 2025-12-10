«Ву — бомба в своём огороде». Генич ответил, кто ему нравится из защитников «Спартака»

Российский комментатор Константин Генич ответил на вопрос о центральных защитниках московского «Спартака».

— Тебе кто больше нравится — Джику или Ву?

— Джику.

— Почему?

— Потому что на Джикию похож, блин, ну почему? Потому что постарше, поопытнее, и, по ощущениям, как-то поувереннее. Ву такой — бомба в своём огороде, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 31-летний Александер Джику провёл девять матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.

24-летний Кристофер Ву сыграл восемь матчей в чемпионате России и пять — в Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.