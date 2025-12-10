Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ву — бомба в своём огороде». Генич ответил, кто ему нравится из защитников «Спартака»

«Ву — бомба в своём огороде». Генич ответил, кто ему нравится из защитников «Спартака»
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич ответил на вопрос о центральных защитниках московского «Спартака».

— Тебе кто больше нравится — Джику или Ву?
— Джику.

— Почему?
— Потому что на Джикию похож, блин, ну почему? Потому что постарше, поопытнее, и, по ощущениям, как-то поувереннее. Ву такой — бомба в своём огороде, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 31-летний Александер Джику провёл девять матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.

24-летний Кристофер Ву сыграл восемь матчей в чемпионате России и пять — в Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.

Материалы по теме
Гончаренко: Джику и Ву — не самый плохой вариант защитников для «Спартака» за 10 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android