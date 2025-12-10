Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Футбол Новости

«Милан» рассматривает Алисона в качестве замены Меньяну

Итальянский «Милан» рассматривает вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера в качестве замены Мику Меньяну. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в своём аккаунте в соцсети X.

Срок контракта Меньяна с итальянским клубом истекает ближайшим летом, и француз, по сообщениям, не планирует его продлевать. В данный момент вратарём активно интересуется лондонский «Челси», представители которого стремятся подписать его на бесплатной основе.

Алисон присоединился к «Ливерпулю» в 2018 году, перейдя в него из итальянской «Ромы». Его соглашение с мерсисайдцами, продлившими контракт в 2024 году, рассчитано до 2027 года.

