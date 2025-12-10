Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Григорян не согласился, что «Динамо» было лучше «Спартака» в московском дерби

Александр Григорян не согласился, что «Динамо» было лучше «Спартака» в московском дерби
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян высказался о встрече 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» Москва (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

— Есть мнение, что в целом по матчу «Динамо» было лучше. Александр Витальевич, вы согласны?
— Нет. Даже с учётом того, что второй тайм проходил под диктовку «Динамо». И вот что значат эти xG мифические, да? «Динамо» значительно превзошло по xG «Спартак». Но если вспомнить всё то, что мы называем опасными моментами, абсолютное равенство. И даже бы я дал бы преимущество «Спартаку».

«Спартак», хоть второй тайм по игре и проиграл, то что мы называем, но, если мы возьмём общее количество опасных моментов, вылетов у «Спартака»… — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
У «Динамо» отменили два гола в дерби! Но «Спартаку» не хватило и этого. Видео
У «Динамо» отменили два гола в дерби! Но «Спартаку» не хватило и этого. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android