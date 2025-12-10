Александр Григорян не согласился, что «Динамо» было лучше «Спартака» в московском дерби

Российский тренер Александр Григорян высказался о встрече 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» Москва (1:1).

— Есть мнение, что в целом по матчу «Динамо» было лучше. Александр Витальевич, вы согласны?

— Нет. Даже с учётом того, что второй тайм проходил под диктовку «Динамо». И вот что значат эти xG мифические, да? «Динамо» значительно превзошло по xG «Спартак». Но если вспомнить всё то, что мы называем опасными моментами, абсолютное равенство. И даже бы я дал бы преимущество «Спартаку».

«Спартак», хоть второй тайм по игре и проиграл, то что мы называем, но, если мы возьмём общее количество опасных моментов, вылетов у «Спартака»… — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».