Главная Футбол Новости

Быстров оценил решение Гусева поставить Сергеева в полузащиту в матче со «Спартаком»

Быстров оценил решение Гусева поставить Сергеева в полузащиту в матче со «Спартаком»
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров назвал ошибкой решение исполняющего обязанного главного тренера «Динамо» Ролана Гусева поставить нападающего Ивана Сергеева в полузащиту в матче 18-го тура Мир РПЛ с красно-белыми.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Гусев ошибся со стартовым составом, поставив Сергеева куда-то в центр. Мы не увидели у него чёткой позиции на поле. «Динамо» играло с минус одним футболистом. Тренер говорит, много травмированных. Выпусти на позицию молодого профильного футболиста. Он сыграл бы лучше Сергеева. Травма Миранчука? Я сам был в такой ситуации, когда тренер перед дерби подходит и говорит: сколько сможешь, столько и сыграй. Но, видимо, в дерби он просто не хотел ставить Миранчука.

У Сергеева нет опыта игры в полузащите. У меня, например, все попытки сыграть опорника, где-то в центре, заканчивались фиаско. Опорника я играл в сборной против Хорватии с Модричем. Носился как собака, но ни разу толком мяча не потрогал», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

Александр Бубнов определил явного фаворита чемпионской гонки в РПЛ
