Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слишкович не исключил, что может продолжить тренерскую карьеру в России

Слишкович не исключил, что может продолжить тренерскую карьеру в России
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович допустил, что может продолжить карьеру в России. При этом он не исключает вариант работы как в Мир РПЛ, так и в ФНЛ.

«Если есть команда, которая считает, что я ей помогу, буду заинтересован в разговоре. Не знаю, где окажусь в дальнейшем. РПЛ или другая лига — посмотрим. Всё возможно. Жду то, что мне будет интересно. Важно работать, продвигать свои идеи, но на первом месте всегда результат. Его можно добиться и в РПЛ, и в ФНЛ», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

Материалы по теме
«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ
Эксклюзив
«Соболев не должен рассказывать такие вещи». Слишкович ответил на претензии и разобрал РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android