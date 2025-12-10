Слишкович не исключил, что может продолжить тренерскую карьеру в России

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович допустил, что может продолжить карьеру в России. При этом он не исключает вариант работы как в Мир РПЛ, так и в ФНЛ.

«Если есть команда, которая считает, что я ей помогу, буду заинтересован в разговоре. Не знаю, где окажусь в дальнейшем. РПЛ или другая лига — посмотрим. Всё возможно. Жду то, что мне будет интересно. Важно работать, продвигать свои идеи, но на первом месте всегда результат. Его можно добиться и в РПЛ, и в ФНЛ», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

