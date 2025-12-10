Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» объявила о переходе вратаря Ивана Кукушкина на постоянной основе

«Балтика» объявила о переходе вратаря Ивана Кукушкина на постоянной основе
Комментарии

Пресс-служба «Балтики» объявила о выкупе контракта вратаря «Пари НН» Ивана Кукушкина, который присоединился к калининградцам на правах аренды в конце 2024-го. Кукушкин — воспитанник «Газпром»-Академии.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Пари НН» достигнута договорённость о полноценном трансфере Ивана Кукушкина. Наш клуб активировал опцию выкупа вратаря! Новый контракт с игроком рассчитан до 10 июня 2028 года! Ваня стал балтийцем в конце 2024 года. Напомним, он является воспитанником «Газпром»-Академии. В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за юношеский «Зенит» в ЮФЛ-1, а в феврале 2020-го отправился в аренду в «Звезду».

В феврале 2021 года Иван пополнил ряды «Уфы», а спустя два года перешёл в «Пари НН» на правах свободного агента. За «Балтику» Кукушкин провёл уже три встречи, все — в Кубке России. На его счету один «сухарь» и победный пенальти в серии с ЦСКА в конце сентября! Поздравляем Ваню с новым этапом профессиональной карьеры и желаем развития и побед вместе с балтийцами», — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».

Материалы по теме
Александр Бубнов определил явного фаворита чемпионской гонки в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android