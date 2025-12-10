Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Григорян ответил, какую позицию хотел бы усилить, если бы был тренером «Динамо» Москва

Российский тренер Александр Григорян высказался о составе московского «Динамо».

«Вот если бы я был тренером «Динамо», я бы взял только одного сильного центрального защитника. Мне кажется, у «Динамо» есть всё для того, чтобы эту команду развивать. Вот всё есть. Просто понимаете, когда ты оказываешься в любом клубе, ты должен ценить то, что есть. Потому что всегда в чужой руке, как говорится, толще», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке находится «Краснодар» (40).

