Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Дагестана поблагодарил Биджиева за работу в «Динамо» Махачкала

Глава Дагестана поблагодарил Биджиева за работу в «Динамо» Махачкала
Комментарии

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов выразил слова благодарности тренеру Хасанби Биджиеву за работу в махачкалинском «Динамо». Об уходе из клуба Биджиев объявил после поражения от «Пари НН» (0:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

«Мы уважаем решение Хасанби Эдуардовича. Это тренер, которому мы должны сказать спасибо за всё, что он сделал для команды. Он вывел клуб в высший дивизион и более года работал в Премьер-Лиге. Все специалисты и эксперты сегодня говорят, что никому с «Махачкалой» играть не легко.

Хасанби Эдуардович создал в команде нужную атмосферу. Он — частичка нашего клуба и навсегда ею останется. Хотим поблагодарить его за проделанную работу на посту главного тренера и пожелать дальнейших успехов», — приводит слова Меликова пресс-служба администрации главы Республики Дагестан в телеграм-канале.

Материалы по теме
Самая нелогичная отставка сезона в РПЛ. Что теперь будет с махачкалинским «Динамо»?
Самая нелогичная отставка сезона в РПЛ. Что теперь будет с махачкалинским «Динамо»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android