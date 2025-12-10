Глава Дагестана поблагодарил Биджиева за работу в «Динамо» Махачкала

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов выразил слова благодарности тренеру Хасанби Биджиеву за работу в махачкалинском «Динамо». Об уходе из клуба Биджиев объявил после поражения от «Пари НН» (0:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ.

«Мы уважаем решение Хасанби Эдуардовича. Это тренер, которому мы должны сказать спасибо за всё, что он сделал для команды. Он вывел клуб в высший дивизион и более года работал в Премьер-Лиге. Все специалисты и эксперты сегодня говорят, что никому с «Махачкалой» играть не легко.

Хасанби Эдуардович создал в команде нужную атмосферу. Он — частичка нашего клуба и навсегда ею останется. Хотим поблагодарить его за проделанную работу на посту главного тренера и пожелать дальнейших успехов», — приводит слова Меликова пресс-служба администрации главы Республики Дагестан в телеграм-канале.