Главная Футбол Новости

Орлов объяснил, почему клубы РПЛ не смогут на равных конкурировать с командами из Европы

Орлов объяснил, почему клубы РПЛ не смогут на равных конкурировать с командами из Европы
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему клубы Мир РПЛ не смогли бы на равных конкурировать с лучшими командами Европы.

«Может, российские футболисты экономят силы, потому что в современном футболе играется больше матчей, чем раньше… Хотя сейчас играют лидеры европейских топ-чемпионатов по 60-70 матчей [за сезон]. И в укор российским футболистам: они же играют всего 40 матчей за сезон. Ребята, пока мы не выйдем на этот же уровень физической подготовки и функциональности, пока не сможем держать темп 90 или даже 120 минут, мы не сможем на равных играть против лучших команд в Европе», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

