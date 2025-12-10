Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Дагестане раскритиковали фанатов «Динамо» Мх, призывавших Биджиева уйти в отставку

В Дагестане раскритиковали фанатов «Динамо» Мх, призывавших Биджиева уйти в отставку
Комментарии

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов раскритиковал акцию болельщиков махачкалинского «Динамо» с призывом к экс главному тренеру команды Хасанби Биджиеву покинуть клуб. Во время матча 18-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (0:1) поклонники «Динамо» продемонстрировали баннер со словами «Биджиев, уходи».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

«Это неправильно, когда болельщики вопреки всем кавказским канонам пытаются оскорбить тренера. Для каждого спортсмена тренер — важный человек, с которым порой проводят больше времени, чем с родителями.

Нельзя опускаться до такого уровня», — приводит слова Меликова пресс-служба администрации главы Республики Дагестан в телеграм-канале.

Материалы по теме
Глава Дагестана поблагодарил Биджиева за работу в «Динамо» Махачкала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android