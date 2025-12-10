В Дагестане раскритиковали фанатов «Динамо» Мх, призывавших Биджиева уйти в отставку
Поделиться
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов раскритиковал акцию болельщиков махачкалинского «Динамо» с призывом к экс главному тренеру команды Хасанби Биджиеву покинуть клуб. Во время матча 18-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (0:1) поклонники «Динамо» продемонстрировали баннер со словами «Биджиев, уходи».
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'
Удаления: Табидзе – 20' / нет
«Это неправильно, когда болельщики вопреки всем кавказским канонам пытаются оскорбить тренера. Для каждого спортсмена тренер — важный человек, с которым порой проводят больше времени, чем с родителями.
Нельзя опускаться до такого уровня», — приводит слова Меликова пресс-служба администрации главы Республики Дагестан в телеграм-канале.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 декабря 2025
-
15:20
-
15:17
-
15:13
-
15:09
-
15:09
-
14:59
-
14:55
-
14:55
-
14:54
-
14:48
-
14:44
-
14:41
-
14:40
-
14:38
-
14:37
-
14:31
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:33
-
13:30
-
13:19
-
13:12
-
13:11
-
12:59
-
12:55
-
12:53
-
12:40
-
12:27
-
12:26
-
12:25
-
12:24
-
12:19