В Дагестане раскритиковали фанатов «Динамо» Мх, призывавших Биджиева уйти в отставку

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов раскритиковал акцию болельщиков махачкалинского «Динамо» с призывом к экс главному тренеру команды Хасанби Биджиеву покинуть клуб. Во время матча 18-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (0:1) поклонники «Динамо» продемонстрировали баннер со словами «Биджиев, уходи».

«Это неправильно, когда болельщики вопреки всем кавказским канонам пытаются оскорбить тренера. Для каждого спортсмена тренер — важный человек, с которым порой проводят больше времени, чем с родителями.

Нельзя опускаться до такого уровня», — приводит слова Меликова пресс-служба администрации главы Республики Дагестан в телеграм-канале.