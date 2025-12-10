Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
«Ситуация неоднозначная». Глава Дагестана анонсировал реформы в «Динамо» Махачкала

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал, что махачкалинскому «Динамо» необходимо разработать стратегию развития клуба до 2030 года, в которой будут прописаны все этапы роста команды, включая финансовую модель и создание современной материально-технической базы. В матче 18-го тура Мир РПЛ «Динамо» уступило «Пари НН» со счётом 0:1.

«Ситуация сегодня неоднозначная. Несмотря на период подъёма, когда мы входили в первую десятку, сейчас находимся в зоне стыковых матчей. В минусе — игры против команд, которые уступают нам в классе. Пока команда в отпуске, мы должны решить организационные вопросы, составить план и двигаться дальше.

У нас есть реальные возможности развития клуба, и для их реализации нужно создать организационное ядро. Всё, что касается бюджета и расходов клуба, должно быть прозрачно. Нужна централизованная структура управления — финансы, материальная база, работа с болельщиками и медиапространством должны быть объединены в единую вертикаль», — приводит слова Меликова пресс-служба администрации главы Республики Дагестан в телеграм-канале.

