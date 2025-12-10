Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Владимир Слишкович сделал выбор между Санкт-Петербургом и Москвой

Комментарии

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о жизни в России. Специалист рассказал, где чувствует себя комфортнее — в Москве или Санкт-Петербурге.

«Мне хорошо в России. Когда приехал в страну, сначала жил в Питере. Потом по работе переехал в Москву. Чувствовал себя как дома и там, и там. Не будь я доволен, не оставался бы здесь. У меня русская супруга. Сын ходит в школу. Они довольны. Если честно, мне больше комфортно в Москве, нежели в Питере», — сказал Владимир Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

