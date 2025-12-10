Скидки
Главная Футбол Новости

Генич: если бы судья не поднял флаг, гол Тюкавина бы засчитали

Генич: если бы судья не поднял флаг, гол Тюкавина бы засчитали
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался об отменённом голе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в начале матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Здесь, я уверен, если бы судья не поднял флаг, гол бы засчитали. Вот 100%. Я не доверяю. Вот этой истории — нет. Судья поднял флаг, сразу же арбитр этот гол отменил. Если бы судья не поднимал, Тюкавин забил, побежали радоваться, поставили мяч на центр и долго смотрели, я думаю, что этот гол бы не отменили. На мой взгляд, это ситуация, когда надо было судью поддержать, и поэтому так», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Фото: Кадр трансляции

Фото: Кадр трансляции

Комментарии
