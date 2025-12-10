Генич: если бы судья не поднял флаг, гол Тюкавина бы засчитали

Российский комментатор Константин Генич высказался об отменённом голе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в начале матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик).

«Здесь, я уверен, если бы судья не поднял флаг, гол бы засчитали. Вот 100%. Я не доверяю. Вот этой истории — нет. Судья поднял флаг, сразу же арбитр этот гол отменил. Если бы судья не поднимал, Тюкавин забил, побежали радоваться, поставили мяч на центр и долго смотрели, я думаю, что этот гол бы не отменили. На мой взгляд, это ситуация, когда надо было судью поддержать, и поэтому так», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Фото: Кадр трансляции