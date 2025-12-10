«По Мусаеву было много вопросов». Слишкович рассказал о факторах успеха «Краснодара»

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о факторах успеха «Краснодара». В прошлом сезоне «быки» впервые в истории стали чемпионами России. В нынешнем сезоне команда также лидирует в Мир РПЛ на момент зимней паузы.

«Там есть футболисты, способные сделать разницу, но «Краснодар» не зависит от одного или двух игроков. Конечно, Сперцян очень важен. Но там есть и другие футболисты, которые качественно делают свою работу. Тренер объяснил игрокам, что они должны всё лучшее, что у них есть, давать на благо команды. Ну и, конечно, есть Сперцян и Кордоба, способные что-то придумать в любой момент. Приятно наблюдать за игрой нынешнего «Краснодара».

Когда Мусаев вернулся в «Краснодар», я помню, что было много вопросов. Но в этом сила клуба. Руководство доверилось тренеру, разглядело его потенциал. Мусаев провёл анализ над своими ошибками, чтобы не повторять их в будущем. И результат пришёл. Тренер проделал огромную работу, но то же самое можно сказать и в отношении руководства», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

