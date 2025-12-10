Гендиректор «Спартака» Некрасов отреагировал на критику Смолова в адрес Денисова

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос о продлении контракта с фланговым защитником Даниилом Денисовым. Также он отреагировал на критику в адрес Денисова со стороны известного российского экс-футболиста Фёдора Смолова.

— Что с продлением Денисова?

— Не хочу комментировать переговоры. Вы знаете, у кого и когда контракты заканчиваются, достаточно публичная информация.

— Ваша реакция на критику в адрес Денисова от Смолова?

— Фёдор Смолов был прекрасным футболистом. И им останется. Мы его помним по всем эпизодам его карьеры, — сказал Некрасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.