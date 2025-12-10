Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Сомнений не осталось — лечу в Мадрид!» Обляков сделал новый пост в соцсетях

«Сомнений не осталось — лечу в Мадрид!» Обляков сделал новый пост в соцсетях
Полузащитник ПФК ЦСКА Иван Обляков сделал публикацию в социальных сетях. Футболист сообщил о решении провести отпуск в Испании. Сейчас Обляков уже находится в аэропорту Мадрида, он планирует посетить матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 10 декабря.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Всем привет! С вами на связи из аэропорта Мадрида. Сегодня хочу поделиться небольшой историей, как мы с женой оказались здесь. Долго выбирали, где провести отпуск, но как только узнали расписание РПЛ и Лиги чемпионов, сразу решили совместить приятное с полезным — посмотреть интересный матч вживую!

Когда увидели афишу «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», сомнений уже не осталось — летим в Мадрид! Надеюсь, матч порадует нас большим количеством голов, а я лично думаю, что победу одержит «Реал», — написал Обляков в своём телеграм-канале.

