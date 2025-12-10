«Сомнений не осталось — лечу в Мадрид!» Обляков сделал новый пост в соцсетях

Полузащитник ПФК ЦСКА Иван Обляков сделал публикацию в социальных сетях. Футболист сообщил о решении провести отпуск в Испании. Сейчас Обляков уже находится в аэропорту Мадрида, он планирует посетить матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 10 декабря.

«Всем привет! С вами на связи из аэропорта Мадрида. Сегодня хочу поделиться небольшой историей, как мы с женой оказались здесь. Долго выбирали, где провести отпуск, но как только узнали расписание РПЛ и Лиги чемпионов, сразу решили совместить приятное с полезным — посмотреть интересный матч вживую!

Когда увидели афишу «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити», сомнений уже не осталось — летим в Мадрид! Надеюсь, матч порадует нас большим количеством голов, а я лично думаю, что победу одержит «Реал», — написал Обляков в своём телеграм-канале.