Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Для всех неожиданно». Бубнов — об уходе Биджиева из махачкалинского «Динамо»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение главного тренера «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиева уйти в отставку из клуба. На зимний перерыв махачкалинцы ушли, занимая 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Хасанби Биджиев после поражения от команды Шпилевского подал в отставку. Для меня, честно говоря, неожиданно.
— Да это для всех неожиданно. Потому что по игре… Они как играли, так и играют. Никаких проблем у них в этом смысле нет. С учётом того, что у них состав-то ещё…

— Восемь голов забитых у команды. Всего лишь. За 18 туров.
— Не, ну они потеряли игроков атаки. А по стилю игры и структуре они точно так играют, как в прошлом году. И несмотря на то что они так мало забили, находятся-то они не в зоне [прямого] вылета, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Комментарии
