Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Орлов: чем «Краснодар» лучше «Зенита»? В Петербурге нет такого игрока, как Кордоба

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов объяснил, в каком компоненте «Краснодар» превосходит «Зенит», помимо игры в обороне. Эксперт подчеркнул, что в составе сине-бело-голубых нет нападающего уровня Джона Кордобы, который недавно стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара», преодолев отметку в 68 голов.

«Чем «Краснодар» лучше «Зенита», кроме игры в защите? в «Зените» нет такого игрока, как Кордоба», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв на первом месте в турнирной таблице Мир РПЛ. «Зенит» занимает вторую строчку, отставая на одно очко.

