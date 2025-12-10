Скидки
«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого потерпел четвёртое поражение в ЭЛЧ АФК

Завершился матч Элитной Лиги чемпионов АФК, в котором встречались японский «Санфречче Хиросима» и китайский «Шанхай Шэньхуа». Команды играли на стадионе «Эдион Пис Уинг» в Хиросиме (Япония). «Санфречче Хиросима» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восточный регион. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 13:00 МСК
Санфречче Хиросима
Хиросима, Япония
Окончен
1 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Араки – 78'    

Единственный гол забил защитник хозяев Хаято Араки на 78-й минуте.

«Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, занимает 11-е место в турнирной таблице Восточного региона Элитной Лиги чемпионов АФК. Команда набрала четыре очка за шесть матчей. «Санфречче Хиросима» располагается на третьей строчке, заработав 11 очков. На первом месте находится японский «Виссел Кобе» (13).

Турнирная таблица Элитной Лиги чемпионов АФК
