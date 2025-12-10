Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Аль-Наср» Роналду и ещё четыре клуба проявляют интерес к Мохамеду Салаху — The Telegraph

Сразу пять клубов из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия» — проявляют активный интерес к крайнему нападающему «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеду Салаху, сообщает британское онлайн-издание The Telegraph.

Ранее у Салаха произошёл конфликт с главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом. Египтянин обвинил нидерландского специалиста в неуважении, начав три матча подряд на скамейке запасных. В итоге Мохамед остался в Англии и пропустил матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

Мохамед Салах выступает за мерсисайдцев с лета 2017-го. Вместе с «красными» вингер выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, внутренние кубки, клубный чемпионат мира по футболу и другие трофеи.

