Флик прокомментировал реакцию Ямаля на замену в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал реакцию полузащитника Ламина Ямаля на замену в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1).

На 89-й минуте матча вместо испанца на поле вышел Руни Барджи. Вернувшись на скамейку запасных, Ламин выглядел разочарованным и недовольным.

«Ямаль был немного расстроен, когда я его заменил, но мне нужны были свежие игроки. Ламин такой. Он молод, и мне кажется, что его настрой правильный. Хорошо, что он реагирует, когда уходит с поля. Это не проблема», – приводит слова Флика Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X.

Набрав 10 очков в шести турах, «Барселона» находится на 14-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. В следующем туре каталонцам предстоит сыграть с чешской «Славией».