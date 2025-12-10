Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Флик прокомментировал реакцию Ямаля на замену в матче Лиги чемпионов с «Айнтрахтом»

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал реакцию полузащитника Ламина Ямаля на замену в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21'     1:1 Кунде – 50'     2:1 Кунде – 53'    

На 89-й минуте матча вместо испанца на поле вышел Руни Барджи. Вернувшись на скамейку запасных, Ламин выглядел разочарованным и недовольным.

«Ямаль был немного расстроен, когда я его заменил, но мне нужны были свежие игроки. Ламин такой. Он молод, и мне кажется, что его настрой правильный. Хорошо, что он реагирует, когда уходит с поля. Это не проблема», – приводит слова Флика Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X.

Набрав 10 очков в шести турах, «Барселона» находится на 14-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов. В следующем туре каталонцам предстоит сыграть с чешской «Славией».

