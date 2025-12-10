Слишкович: спокойно отношусь к провокациям Кордобы — игрок делает всё ради результата

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе. В частности, он затронул тему провокационного поведения колумбийца.

«Кордоба очень хорошо играет спиной к воротам. Он любит чувствовать защитника. Когда мяч доходит до Кордобы, это очень опасно, поэтому нужно сделать всё, чтобы этого не произошло. Важно ограничить доставку вертикальных передач на Джона. Но, как вы понимаете, это всего лишь теория. Ты можешь 9 раз из 10 не дать мячу дойти до Кордобы, но один раз это всё-таки произойдёт, и это будет очень опасно. А когда Кордоба принимает мяч, важно защитнику не располагаться к нему очень близко, иначе будет беда.

Спокойно отношусь к провокациям Кордобы. Считаю, что футболист должен делать всё, что в его силах, ради успешного результата. Думаю, что ни один тренер, который работает с Кордобой, не скажет ему: «Джон, хватит, не надо себя так вести», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста: