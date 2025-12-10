Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити.
23:00 Мск
«Это очень хорошее испытание». Бернарду Силва о предстоящем матче между «Сити» и «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился настроем на предстоящий матч своего клуба с мадридским «Реалом». Игра пройдёт в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Ещё одна игра, в которой мы попробуем показать лучшую версию себя и забрать ещё три очка, чтобы оказаться в первой восьмёрке. Это наша главная цель. Мы знаем, насколько это особенное чувство – быть на этом стадионе. Я привыкаю к этому. Кажется, мы играем с ними каждый год, будто теперь это игра лиги. Приезжать сюда и играть в таких условиях – это очень хорошее испытание, игра обещает быть интересной. Я искренне верю, что наша команда готова проявить себя и забрать эти три очка», – приводит слова Силвы официальный сайт «Манчестер Сити».

