«Каждый тур эта проблема». Быстров раскритиковал рисовку офсайдных линий в матчах РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал рисовку офсайдных линий в матчах Мир РПЛ и предложил лиге выход из сложившейся ситуации.

«Вы серьёзно думаете, что РФС и РПЛ не нашли деньги на офсайдные линии? Это смешно. Вы думаете, дело в цене? Мы каждый тур сталкиваемся с этой проблемой. Клубы, которые зарабатывают миллионы долларов не могут выделить один миллион на эту проблему? Пусть помогут спонсоры. У нас много талантливых пацанов учится в институтах, отдайте им на откуп эти линии, пусть создадут систему и внедрят, и это будет стоить не миллионы.

У нас много умных людей, дайте им шанс, объявите конкурс в РФС. Как при этом уживаться с УЕФА? Они болт на нас положили, а мы будем с ними уживаться?» — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».