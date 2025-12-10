Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов рассказал, от чего будет зависеть игра «Зенита» в весенней части РПЛ

Орлов рассказал, от чего будет зависеть игра «Зенита» в весенней части РПЛ
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о важности зимней подготовки «Зенита» к весенней части сезона Мир РПЛ.

«Станет ли «Зенит» чемпионом с такой игрой? Игру «Зениту» надо совершенствовать. Надо и Жерсон чтобы был быстрее и резче, он ещё не набрал свою максимальную форму. Но мы видим, какие у него есть задатки. Всё зависит от зимних сборов. Два месяца, подготовительный период, его нужно так разложить. Но у Семака всё-таки, понимаете, большой опыт. Шесть чемпионств — он же как-то готовил игроков… Турнир же у нас всё время с большим зимним трёхмесячным перерывом. Конечно, у него опыт есть. Они с тренерским штабом должны подумать, как мотивировать игроков для тренировок. Как говорил Суворов: «Трудно в учении — легко в бою», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов: чем «Краснодар» лучше «Зенита»? В Петербурге нет такого игрока, как Кордоба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android