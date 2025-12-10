Орлов рассказал, от чего будет зависеть игра «Зенита» в весенней части РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о важности зимней подготовки «Зенита» к весенней части сезона Мир РПЛ.

«Станет ли «Зенит» чемпионом с такой игрой? Игру «Зениту» надо совершенствовать. Надо и Жерсон чтобы был быстрее и резче, он ещё не набрал свою максимальную форму. Но мы видим, какие у него есть задатки. Всё зависит от зимних сборов. Два месяца, подготовительный период, его нужно так разложить. Но у Семака всё-таки, понимаете, большой опыт. Шесть чемпионств — он же как-то готовил игроков… Турнир же у нас всё время с большим зимним трёхмесячным перерывом. Конечно, у него опыт есть. Они с тренерским штабом должны подумать, как мотивировать игроков для тренировок. Как говорил Суворов: «Трудно в учении — легко в бою», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».