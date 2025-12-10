Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Не на уровне конкурентов». Слишкович обозначил слабое место ЦСКА

«Не на уровне конкурентов». Слишкович обозначил слабое место ЦСКА
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович выделил слабое место в составе ПФК ЦСКА. По его мнению, это короткая скамейка запасных.

«У ЦСКА хороший уровень футболистов, но их всего 12-13. Мне кажется, в команде не хватает скамейки. Возможно, сейчас ЦСКА в этом плане не на уровне остальных конкурентов. Армейцы поменяли и систему, и тот стиль футбола, что был у них при Николиче. Челестини за короткое время на сборах сумел донести до игроков свои идеи. Решение о смене позиции для Кругового оказалось отличным. Если Челестини продолжит работу с ЦСКА, то, думаю, что если не в этом, то в следующем сезоне команда серьёзно может думать о чемпионстве», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

