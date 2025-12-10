Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов ответил, может ли Семак возглавить сборную Бразилии

Орлов ответил, может ли Семак возглавить сборную Бразилии
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, может ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак в будущем возглавить сборную Бразилии.

— Мог бы Семак возглавить сборную Бразилии?
(Смеётся). Ну, по опыту работы с бразильцами… Но подождите, он ещё должен стать чемпионом с этими бразильцами. Однако нет, это из области фантазии, улыбка. Но тренером сборной России, я думаю, он будет, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, Сергей Семак во главе «Зенита» шесть раз становился чемпионом России. В составе петербуржского клуба традиционно играет большое количество легионеров.

Материалы по теме
Орлов: чем «Краснодар» лучше «Зенита»? В Петербурге нет такого игрока, как Кордоба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android