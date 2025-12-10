Скидки
Футбол

«У меня было то же самое». Стивен Джеррард — о бунте Салаха в «Ливерпуле»

Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о сложившейся ситуации вокруг крайнего нападающего «красных» Мохамеда Салаха. Ранее у вингера произошёл конфликт с главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом. Египтянин обвинил нидерландского специалиста в неуважении, начав три матча подряд на скамейке запасных.

«Он явно расстроен из-за того, что не играет. Я понимаю это и уважаю его за это. Салах — не тот парень, который будет сидеть на скамейке. Но слова, что его подставили… Это неправильно. Такие вещи нужно обсуждать с тренером. Нужно, чтобы выступил Вирджил ван Дейк. Я [будучи капитаном «Ливерпуля»] разбирался с такими вещами не столько ради клуба или команды. А ради болельщиков. Я уже видел подобное. И сам переживал то же самое. Я видел это с Суаресом, когда он сошёлся лицом к лицу с Бренданом Роджерсом.

И сам был в такой позиции. Мы все теряли голову. Возможно, когда всё уляжется, Мо поймёт, что погорячился. Но «Ливерпулю» нужно, чтобы Салах играл и забивал голы, потому что он топ-игрок, топ-бомбардир. Если же ситуация получит развитие, то ничего хорошего из этого не получится», — приводит слова Джеррарда Liverpool Echo.

