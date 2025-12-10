Скидки
Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака»: я не вижу «Локомотив» выше третьего-четвёртого места в таблице РПЛ

Комментарии

Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о перспективах московского «Локомотива» в Мир РПЛ. Он признался, что не видит эту команду выше третьего или четвёртого места.

«Я не вижу «Локомотив» выше третьего-четвёртого места в таблице РПЛ. Может быть, они даже хуже этого уровня. Однако они сейчас находятся там, потому что тренер делает хорошую работу. Мне кажется, «Локомотив» и ЦСКА, но больше «Локомотив», делают правильно, что дают шанс российским игрокам. У железнодорожников можно найти мало минусов. Эта команда очень опасна в быстрых контратаках. То место, которое сейчас «Локомотив» занимает в таблице, — заслуга и игроков, и, конечно, тренера», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

