Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Тяжело найти логику». Слишкович высказался о ситуации в «Спартаке»

«Тяжело найти логику». Слишкович высказался о ситуации в «Спартаке»
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о ситуации в московском клубе. Он признался, что не может найти логику в том, что происходит в клубе.

«Мне очень тяжело найти логику тому, что происходит в «Спартаке». Надо спрашивать у людей, которые принимают определённые решения. «Спартак» по уровню игроков должен находиться как минимум в первой тройке. Почему он сейчас занимает шестое место, мне очень тяжело ответить на этот вопрос. Мне жаль видеть «Спартак» на такой низкой позиции в таблице. Когда у тебя Мартинс сидит в запасе, это говорит о силе команды. Когда Зобнин сидит на скамейке, это говорит о том, что внутри команды сильная конкуренция», — сказал Слишкович в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

