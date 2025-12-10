Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Орлов: если убрать Дзюбу из «Акрона», команда сразу вылетит из РПЛ

Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о 37-летнем форварде «Акрона» Артёме Дзюбе. Он высоко оценил роль нападающего в тольяттинской команде.

«Защитники «Зенита» проигрывают борьбу Дзюбе. Дзюба — уникальный футболист, рост 197 см, и для своего роста он довольно координирован. Чего не скажешь про защитников «Зенита». И Эракович, и Дркушич, и Алип — я бы не сказал, что они очень координированы. Координация — это движение: влево, вправо, накоротке. С Дзюбой сложно. Он не бегает так, как в лучшие годы, но он очень полезен для «Акрона». Если его убрать из «Акрона», команда вылетит сразу. А так она держится в середине таблицы», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

