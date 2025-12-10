Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе попал в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Килиан Мбаппе попал в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»
Нападающий испанского «Реала» Мадрид Килиан Мбаппе был включён в заявку команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сломал безымянный палец на левой руке во встрече 15-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» (0:2). Отмечалось, что нападающий пропустил предматчевую тренировку команды.

Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» (10) занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, «Реал» (12) располагается на шестой строчке.

