Килиан Мбаппе попал в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

Нападающий испанского «Реала» Мадрид Килиан Мбаппе был включён в заявку команды на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сломал безымянный палец на левой руке во встрече 15-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой» (0:2). Отмечалось, что нападающий пропустил предматчевую тренировку команды.

Встреча состоится сегодня, 10 декабря. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» (10) занимает 12-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, «Реал» (12) располагается на шестой строчке.