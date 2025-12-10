Скидки
Владимир Быстров похвалил главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров похвалил главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского. В матче 18-го тура Мир РПЛ нижегородцы обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Прежде Быстров неоднократно критиковал Шпилевского за его приверженность к атакующему европейскому футболу. В частности, Владимир призывал руководство «Пари НН» уволить Алексея.

«Шпилевский — молодец, он разобрался в нашем чемпионате и понял наконец, что нужно добавлять в обороне, а не только шашки наголо.

Подтверждение — две победы подряд», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

