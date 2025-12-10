Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Александр Бубнов обозначил главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов обозначил двух главных фаворитов предстоящего чемпионата мира — 2026. По словам Бубнова, наибольшие шансы на победу в турнире — у сборных Испании и Франции. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

— Хорошо, фаворит — Бразилия.
— Бразилия — чемпион мира?

— Да.
— У меня два [фаворита]. Это Испания и Франция, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Чемпионата мира — 2026 пройдёт в трёх странах: США, Мексике и Канаде. Финал турнира примет стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по московскому времени.

