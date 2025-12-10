ЦСКА объявил о расторжении контрактов с тренерским штабом женской команды

Женский московский ЦСКА в социальных сетях сообщил о прекращении отношений с тренерским штабом команды во главе с Максимом Зиновьевым. Таким образом, кроме Зиновьева, клуб покинули Тимур Шипшев, Андрей Цаплин, Алексей Жданов, Евгений Шамрин и Сергей Скобляков.

«Женский футбольный клуб ЦСКА и тренерско-административный штаб достигли договорённости о прекращении срока действия контракта.

Желаем успеха в дальнейшей тренерской деятельности!» — написано в сообщении клуба.

ЦСКА завершил сезон-2025 Суперлиги на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал московский «Спартак». Под руководством Максима Зиновьева красно-синие дважды стали чемпионками России (2019, 2020) и четыре раза выиграли Кубок страны (2017, 2022, 2023, 2025).