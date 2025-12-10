Эрлинг Холанд — о Гвардиоле: он самый трудолюбивый в клубе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о трудолюбии главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы. Норвежец считает, что именно тяжёлая ежедневная работа стала ключом тренера к успеху.

«Он работает усерднее всех, он самый трудолюбивый в клубе. Он приходит на тренировку первым и уходит с неё последним. Мне кажется, что именно это привело его к успеху: тяжёлая ежедневная работа, преданность делу, мотивация, интенсивный подход к футболу и работе с ним», – приводит слова Холанда аккаунт City_Xtra в социальной сети X.

Испанский тренер возглавляет «Сити» с 2016 года. Под его предводительством «горожане» уже завоевали 18 титулов.