Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

Владимир Быстров: Шпилевский всё равно в опасности, несмотря на две победы «Пари НН»

Владимир Быстров: Шпилевский всё равно в опасности, несмотря на две победы «Пари НН»
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о главном тренере «Пари НН» Алексее Шпилевском. По словам Быстрова, специалист может лишиться своей должности в любом момент, несмотря на то что в последних двух матчах в Мир РПЛ нижегородцы одержали две победы.

«Даже после двух побед Шпилевского он не обезопасил себя от увольнения. Вспомните, как Кержакова из «Нижнего Новгорода» убирали, когда он оставил команду в РПЛ. Формулировка была, что они будут играть в другой футбол и будем развивать молодых футболистов.

Сейчас ситуация намного хуже. Я не уверен, что он вытащит команду, поэтому Шпилевский в опасности, конечно. Хотя сейчас у них состав не для того, чтобы они были в зоне вылета», — сказал Быстров в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!».

