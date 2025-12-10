«Карабах» ближе к победе». Саприн — о матче азербайджанцев с «Аяксом» в Лиге чемпионов

Комментатор Okko Николай Саприн поделился ожиданиями от матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и амстердамским «Аяксом». Команды сыграют сегодня, 10 декабря, на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку.

«Конечно, «Карабах» выступает в Лиге чемпионов лучше, чем ожидалось. Прекрасный старт, две победы в двух первых турах, позволяют и сегодня рассчитывать на выход в плей-офф. Но всё же такую заявку постоянно нужно подкреплять набранными очками. Домашний матч с главным аутсайдером турнира «Аяксом», единственной командой, не набравшей пока ни одного очка, — идеальное подспорье. К тому же дома «Карабах» играет весьма уверенно, прямо сейчас доведя свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей, включая победу над «Копенгагеном» 2:0 и ничью с «Челси» 2:2.

Травма Кади Боржеса ещё во время встречи с «Челси» — серьёзнейшая потеря, однако в целом «Карабах» спокойно с нею справляется. При этом у того же «Аякса» потерь в составе куда больше. Это и довольно давняя травма Бергёйса, лучшие годы которого, впрочем, уже позади, и отсутствие в последних матчах Макконнелла, а за последние полторы недели добавились ещё и травмы Шутало, Тейлора и Вегорста — ведущих игроков в каждой из линий. В такой ситуации проблемы могут усугубиться. Хотя, похоже, и так даже три победы в оставшихся трёх матчах едва ли уже позволят амстердамцам претендовать на выход в плей-ин.

Думаю, что «Карабах» ближе к победе — скорее всего, минимальной 1:0, 2:1. В любом случае будет игра на встречных курсах. И «Аяксу», как бы плохо он ни играл, всё равно нужны очки. Шесть матчей в еврокубках подряд он не проигрывал никогда. А «Карабах» всегда неудержимо тянет в атаку», — сказал Саприн в беседе с корреспондентом «Чемпионата».