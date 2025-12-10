Ван Дейк — о Салахе: это сложная ситуация, в которой мы все оказались

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о ситуации со своим одноклубником Мохамедом Салахом. Напомним, ранее у вингера произошёл конфликт с главным тренером команды Арне Слотом. Египтянин обвинил нидерландского специалиста в неуважении, начав три матча подряд на скамейке запасных. После этого Салах не попал в заявку на встречу Лиги чемпионов с «Интером» (1:0).

«Это непросто, это сложная ситуация, в которой мы все оказались. Между Мо и клубом происходят разные вещи, и сегодня его здесь нет, такова реальность. Я не думаю, что что-то изменилось в плане нашей сосредоточенности и решимости.

Не я должен говорить, что кто-то должен извиняться. Это он высказывал свои чувства в течение последних нескольких дней. С этим должен разобраться клуб, очевидно, и я тоже. Сосредоточенность была прежней, больше ничего не изменилось. Он тренировался как всегда.

Реальность также такова, что Мо скоро уезжает в Африку. Я знаю его очень давно, мы хорошие друзья, и мы пережили взлёты и падения. Мы общаемся, и подобные вещи останутся внутри, как и должно быть. Мы должны подготовиться и противостоять внешнему шуму.

Самое важное – это разговаривать друг с другом. Нужно восстановиться и быть готовыми к «Брайтону». Нужно радоваться хорошим моментам и наслаждаться ими, иначе какой смысл в победе? Мы остаёмся здесь на ночь, нам нужно хорошо выспаться и хорошо поесть. Мы стараемся никогда не впадать в эйфорию и не впадать в уныние», – приводит слова ван Дейка Liverpool Echo.