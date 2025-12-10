Скидки
Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио высказался о поражении туринцев в матче с «Наполи»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от матча 14-го тура Серии А, в котором «Наполи» переиграл туринцев со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 14-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Хойлунд – 7'     1:1 Йылдыз – 59'     2:1 Хойлунд – 78'    

«Это был матч между «Наполи», который знает, чего хочет его тренер, и «Ювентусом», который испытывает трудности с начала года. Я был удивлён, увидев Мурильо на фланге Копмейнерса против такого игрока, как Нерес, который часто выходит один на один с вратарём. Я бы включил в состав кого-нибудь, кто в большей степени привык помогать при игре в обороне», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «Наполи» с 31 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, «Ювентус» с 23 очками находится на седьмой строчке.

