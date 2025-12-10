Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио высказался о поражении туринцев в матче с «Наполи»
Поделиться
Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от матча 14-го тура Серии А, в котором «Наполи» переиграл туринцев со счётом 2:1.
Италия — Серия А . 14-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Хойлунд – 7' 1:1 Йылдыз – 59' 2:1 Хойлунд – 78'
«Это был матч между «Наполи», который знает, чего хочет его тренер, и «Ювентусом», который испытывает трудности с начала года. Я был удивлён, увидев Мурильо на фланге Копмейнерса против такого игрока, как Нерес, который часто выходит один на один с вратарём. Я бы включил в состав кого-нибудь, кто в большей степени привык помогать при игре в обороне», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.
На данный момент «Наполи» с 31 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, «Ювентус» с 23 очками находится на седьмой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 декабря 2025
-
18:36
-
18:34
-
18:30
-
18:23
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:09
-
18:00
-
17:58
-
17:45
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:37
-
17:28
-
17:19
-
17:18
-
17:11
-
16:56
-
16:55
-
16:52
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:35
-
16:29
-
16:23
-
16:17
-
16:13
-
16:09
-
16:03
-
16:01
-
15:59
-
15:58