Мхитарян — о спорном пенальти в матче с «Ливерпулем»: больно проигрывать вот так

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказал недовольство по поводу назначения пенальти в ворота команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем», который завершился со счётом 0:1.

«Больно проигрывать вот так, после того как команда боролась 85 минут. Такой пенальти не поддаётся объяснению. Нам нужно поднять голову, усерднее работать и постараться исправить ситуацию», – приводит слова Мхитаряна Sky Sport Italia.

На 87-й минуте встречи защитник «нерадзурри» Алессандро Бастони был наказан за фол на Флориане Вирце, который упал в штрафной после того, как его потянули за футболку. Главный судья изначально не заметил нарушения, но после просмотра VAR назначил 11-метровый, который успешно реализовал Доминик Собослаи.