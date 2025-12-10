Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мхитарян — о спорном пенальти в матче с «Ливерпулем»: больно проигрывать вот так

Мхитарян — о спорном пенальти в матче с «Ливерпулем»: больно проигрывать вот так
Комментарии

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян высказал недовольство по поводу назначения пенальти в ворота команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем», который завершился со счётом 0:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

«Больно проигрывать вот так, после того как команда боролась 85 минут. Такой пенальти не поддаётся объяснению. Нам нужно поднять голову, усерднее работать и постараться исправить ситуацию», – приводит слова Мхитаряна Sky Sport Italia.

На 87-й минуте встречи защитник «нерадзурри» Алессандро Бастони был наказан за фол на Флориане Вирце, который упал в штрафной после того, как его потянули за футболку. Главный судья изначально не заметил нарушения, но после просмотра VAR назначил 11-метровый, который успешно реализовал Доминик Собослаи.

Материалы по теме
Вирджил ван Дейк прокомментировал пенальти «Ливерпуля» в матче с «Интером»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android