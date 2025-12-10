«Карабах» — «Аякс»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Скидки
Карабах — Аякс: стартовые составы команд на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, 10 декабря

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между «Карабахом» и амстердамским «Аяксом». Команды сыграют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступит Раде Обренович из Словении. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Стартовые составы команд

«Карабах»: Кохальски, Силва, Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев, Бикальо, Янкович, Андраде, Зубир, Аддай, Дуран.

«Аякс»: Ярош, Гоэи, Баувман, Бас, Роза, Итакура, Мокио, Стёр, Глух, Моро, Дольберг.

После пяти туров общего этапа Лиги чемпионов «Карабах», набравший семь очков, расположился на 21-м месте в турнирной таблице. «Аякс» замыкает таблицу, амстердамская команда не набрала ни одного очка.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
