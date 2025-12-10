«Реал» расстанется с защитником Давидом Алабой летом — Романо

Защитник «Реала» Давид Алаба покинет клуб по окончании текущего сезона. Стороны приняли окончательное решение расстаться. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети Х.

Контракт Алабы с «Реалом» истекает 1 июля 2026 года, и клуб не планирует его продлевать. Ранее сообщалось, что сам игрок был бы не против остаться в Мадриде, однако это решение не будет реализовано.

На данный момент у Алабы есть лишь один вариант продолжения карьеры — Саудовская Аравия, но он также ожидает предложений из европейских клубов.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Алабы составляет € 4 млн.