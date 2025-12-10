«Атлетик» — «ПСЖ»: стартовые составы команды на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Скидки
Атлетик — ПСЖ: стартовые составы команд на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, 10 декабря

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

Стартовые составы команд

«Атлетик»: Симон, Вивиан, Беренгер, Сансет, Нико Уильямс, Гурусета, Аресо, де Галаррета, Берчиче, Хаурехисар, Бойро.

«ПСЖ»: Сафонов, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис, Маюлу, Баркола, Кварацхелия.

В минувшем туре красно-белые сыграли вничью с пражской «Славией» (0:0), а французский гранд победил лондонский «Тоттенхэм» со счётом 5:3. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
