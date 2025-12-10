УЕФА накажет «Айнтрахт» за поведение болельщиков на матче ЛЧ с «Барселоной» — Sport.es

УЕФА готовит наказание для франкфуртского «Айнтрахта» из-за поведения болельщиков немецкого клуба на матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2). Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, беспорядки на стадионе, постоянное бросание предметов на поле, зажигание файеров, один из которых был брошен в фан-зону «Барселоны», и несколько стычек на трибунах не остались незамеченными высшим органом европейского футбола.

Отмечается, что по этой причине делегат встречи составил подробный отчёт о том, что произошло, для передачи в Дисциплинарный комитет УЕФА. В досье будет указано, какие предметы, сколько из них было брошено, с какого сектора поля и на какой участок трибун. По итогам отчёта УЕФА наложит на «Айнтрахт» жёсткое наказание в рамках европейских соревнований.