Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
УЕФА накажет «Айнтрахт» за поведение болельщиков на матче ЛЧ с «Барселоной» — Sport.es

УЕФА готовит наказание для франкфуртского «Айнтрахта» из-за поведения болельщиков немецкого клуба на матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2). Об этом сообщает Sport.es.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21'     1:1 Кунде – 50'     2:1 Кунде – 53'    

По информации источника, беспорядки на стадионе, постоянное бросание предметов на поле, зажигание файеров, один из которых был брошен в фан-зону «Барселоны», и несколько стычек на трибунах не остались незамеченными высшим органом европейского футбола.

Отмечается, что по этой причине делегат встречи составил подробный отчёт о том, что произошло, для передачи в Дисциплинарный комитет УЕФА. В досье будет указано, какие предметы, сколько из них было брошено, с какого сектора поля и на какой участок трибун. По итогам отчёта УЕФА наложит на «Айнтрахт» жёсткое наказание в рамках европейских соревнований.

