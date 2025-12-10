Маркизио: есть игроки, которые не поняли, что значит носить футболку «Ювентуса»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио высказался о наиболее весомых, на его взгляд, проблемах туринского клуба.

«Создание команды идёт не по плану уже два-три года. Сколько раз за всю историю «Ювентус» увольнял тренера в первые несколько месяцев? И сколько раз менялось руководство через год?

Есть ли проблема с руководством? Нет, нам лишь нужно, чтобы каждый выкладывался по максимуму. Мне кажется, есть игроки, которые не поняли, что значит носить футболку «Ювентуса». Джонатан Дэвид выходит на поле и бегает трусцой: в «Ювентусе» сложная ситуация, нам нужно другое отношение к делу. Вот что сегодня видят болельщики: многие не выкладываются на полную», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.