Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркизио: есть игроки, которые не поняли, что значит носить футболку «Ювентуса»

Маркизио: есть игроки, которые не поняли, что значит носить футболку «Ювентуса»
Комментарии

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио высказался о наиболее весомых, на его взгляд, проблемах туринского клуба.

«Создание команды идёт не по плану уже два-три года. Сколько раз за всю историю «Ювентус» увольнял тренера в первые несколько месяцев? И сколько раз менялось руководство через год?

Есть ли проблема с руководством? Нет, нам лишь нужно, чтобы каждый выкладывался по максимуму. Мне кажется, есть игроки, которые не поняли, что значит носить футболку «Ювентуса». Джонатан Дэвид выходит на поле и бегает трусцой: в «Ювентусе» сложная ситуация, нам нужно другое отношение к делу. Вот что сегодня видят болельщики: многие не выкладываются на полную», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио высказался о поражении туринцев в матче с «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android