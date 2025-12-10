Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов впервые более чем за год сыграет в Лиге чемпионов за «ПСЖ»

Комментарии

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов впервые в сезоне попал в стартовый состав своей команды на матч Лиги чемпионов УЕФА. Россиянин сыграет во встрече 6-го тура общего этапа ЛЧ с «Атлетиком» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1-й тайм
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

В последний раз россиянин попадал в состав «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов 26 ноября 2024 года. Тогда команда в рамках общего этапа сезона-2024/2025 уступила «Баварии» (0:1).

Напомним, в заявку парижан на игру не был включён основной голкипер команды Люка Шевалье. Французский вратарь продолжает восстанавливаться после травмы.

