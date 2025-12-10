Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио: по отношению к Спаллетти необходимо проявить доверие

Экс-игрок «Ювентуса» Маркизио: по отношению к Спаллетти необходимо проявить доверие
Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио ответил, является ли Лучано Спаллетти, по его мнению, подходящим специалистом для работы в качестве главного тренера туринцев.

«Подходит ли Спаллетти на эту должность? Считаю, что да, из-за его глубины знаний и опыта. По отношению к нему необходимо проявить доверие. Думаю, он был единственным, кто был готов принять работу, сопряжённую с таким количеством трудностей.

Манчини? Для меня было правильным решением назначить Спаллетти», — приводит слова Маркизио La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «Ювентус» с 23 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А.

