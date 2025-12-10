Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бензема не получил предложения от «Аль-Иттихада» о продлении контракта — Footmercato

Бензема не получил предложения от «Аль-Иттихада» о продлении контракта — Footmercato
Комментарии

37-летний нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не продлил свой контракт с саудовским клубом. Об этом сообщает Footmercato. Действующее соглашение рассчитано до июня 2026 года.

По информации источника, несмотря на слухи о продлении контракта, футболист ещё не получил официального предложения от своего клуба.

В нынешнем сезоне Бензема провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых в отметился 11 голами. Форвард выступает за «Аль-Иттихад» с 2023 года, футболист присоединился к новой команде в статусе свободного агента по истечении контракта с «Реалом». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн.

Материалы по теме
Роналду и Бензема номинированы на приз лучшему игроку Ближнего Востока от Globe Soccer
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android