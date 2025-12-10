Бензема не получил предложения от «Аль-Иттихада» о продлении контракта — Footmercato

37-летний нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не продлил свой контракт с саудовским клубом. Об этом сообщает Footmercato. Действующее соглашение рассчитано до июня 2026 года.

По информации источника, несмотря на слухи о продлении контракта, футболист ещё не получил официального предложения от своего клуба.

В нынешнем сезоне Бензема провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых в отметился 11 голами. Форвард выступает за «Аль-Иттихад» с 2023 года, футболист присоединился к новой команде в статусе свободного агента по истечении контракта с «Реалом». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн.